Європейський суд остаточно відмовив "Роснефти" у знятті санкцій

Європейський суд справедливості підтримав рішення першої інстанції Суду ЄС щодо відмови скасувати санкції проти російської компанії "Роснефть", які були запроваджені проти неї ще у 2014 році за її причетність до агресії РФ проти України.

Як передає Укрінформ про це йдеться у пресрелізі суду.

"Своїм рішенням Суд справедливості повністю відхиляє апеляцію компанії (Роснефть – ред.)" - йдеться у пресрелізі.

У суді також зазначили, що у 2014 році, коли Рада ЄС запроваджувала обмежувальні санкції проти ряду російських компаній за агресію Москви проти України, вона мала на це право й достатньо обґрунтувала своє рішення щодо санкцій.

Як повідомлялося, "Роснефть" опротестувала санкції Європейського союзу, які були запроваджені у зв'язку з російською агресією в Україні, в Європейському суді загальної юрисдикції та Високому суді Лондона в жовтні 2014 року. Пізніше Високий суд Лондона звернувся до Європейського суду за роз'ясненнями позиції, оскільки в компетенції суду ЄС входить вирішення спорів між європейськими компаніями.

У вересні 2018 року суд першої інстанції Суду ЄС відхилив позов "Роснефти".