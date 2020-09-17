Рада ухвалила закон для врегулювання дистанційної торгівлі ліками
Як передає кореспондент Укрінформу, закон підтримали 258 народних депутатів.
Як зазначається у пояснювальній записці, метою законопроєкту є врегулювання правовідносин у сфері дистанційної торгівлі лікарськими засобами та забезпечення захисту кінцевого споживача від таких ризиків, як недотримання умов зберігання та перевезення лікарських засобів; порушення процедури обігу лікарських засобів, включно з можливістю потрапляння до пацієнта неякісних або фальсифікованих засобів.
Документ також спрямований на захист споживачів від збільшення відсотку випадків самолікування і, як наслідок, негативного впливу на здоров’я кінцевого споживача; відсутності належної фармацевтичної опіки по відношенню до споживача; неконтрольованого і незаконного втручання умовних сервісів та сторонніх осіб у процес доставки ліків, які не мають права її здійснювати.
Очікується, що реалізація запропонованих норм забезпечить покращення можливості доступу до лікарських засобів для кінцевого споживача; належне ліцензування дистанційної торгівлі ліками для аптечних закладів, за умови виконання вимог до зберігання, відпуску та транспортування.
Крім того, ухвалений документ має забезпечити дієвість механізму нагляду та контролю у сфері дистанційного обігу лікарських засобів і відповідальності осіб за порушення законодавства у цій сфері, виходячи із необхідності забезпечення прав споживачів.
Положення закону приведені у відповідність з Директивою № 2001/83/ЕС Європейського Парламенту та Ради «Кодекс Співтовариства відносно лікарських засобів (для застосування людиною)».
Закон шляхом внесення відповідних змін до статей 2 та 19 Закону України «Про лікарські засоби» закріплюєна рівні закону перелік основних вимог до дистанційної торгівлі лікарськими засобами з метою їх імплементації у національному законодавстві та адаптації регулювання даного процесу відповідно до законодавства ЄС.