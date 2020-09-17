Рада ухвалила закон для врегулювання дистанційної торгівлі ліками

Верховна Рада в другому читанні ухвалила закон, яким вносяться зміни до статті 19 Закону України "Про лікарські засоби" щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Як передає кореспондент Укрінформу, закон підтримали 258 народних депутатів.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою законопроєкту є врегулювання правовідносин у сфері дистанційної торгівлі лікарськими засобами та забезпечення захисту кінцевого споживача від таких ризиків, як недотримання умов зберігання та перевезення лікарських засобів; порушення процедури обігу лікарських засобів, включно з можливістю потрапляння до пацієнта неякісних або фальсифікованих засобів.

Документ також спрямований на захист споживачів від збільшення відсотку випадків самолікування і, як наслідок, негативного впливу на здоров’я кінцевого споживача; відсутності належної фармацевтичної опіки по відношенню до споживача; неконтрольованого і незаконного втручання умовних сервісів та сторонніх осіб у процес доставки ліків, які не мають права її здійснювати.

Очікується, що реалізація запропонованих норм забезпечить покращення можливості доступу до лікарських засобів для кінцевого споживача; належне ліцензування дистанційної торгівлі ліками для аптечних закладів, за умови виконання вимог до зберігання, відпуску та транспортування.

Крім того, ухвалений документ має забезпечити дієвість механізму нагляду та контролю у сфері дистанційного обігу лікарських засобів і відповідальності осіб за порушення законодавства у цій сфері, виходячи із необхідності забезпечення прав споживачів.

Положення закону приведені у відповідність з Директивою № 2001/83/ЕС Європейського Парламенту та Ради «Кодекс Співтовариства відносно лікарських засобів (для застосування людиною)».

Закон шляхом внесення відповідних змін до статей 2 та 19 Закону України «Про лікарські засоби» закріплюєна рівні закону перелік основних вимог до дистанційної торгівлі лікарськими засобами з метою їх імплементації у національному законодавстві та адаптації регулювання даного процесу відповідно до законодавства ЄС.