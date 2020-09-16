Уряд продовжив експериментальний проєкт з впровадження електронної накладної

Кабінет Міністрів до кінця 2020 року продовжив експериментальний проєкт з впровадження електронної товарно-транспортної накладної.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 16 вересня.

Згідно з текстом пояснювальної записки, продовження проєкту з впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної зумовлене карантинними обмеженнями, які вплинули на строки реалізації проєкту.

Як повідомляв Укрінформ, експериментальний проєкт із запровадження е-ТТН розпочався в Україні наприкінці грудня 2019 року.

Читайте також: В Україні посилять перевірки товарних накладних з перевезення вантажів автомобілями

Завданням проєкту є протестувати електронний документообіг е-ТТН з використанням єдиної компоненти за участю операторів електронного документообігу та учасників ринку вантажних перевезень автомобільним транспортом та стимулювати використання електронного документообігу у сфері вантажних перевезень автомобільним транспортом з метою цифровізації процесів у транспортній галузі.

Оформити е-ТТН можна через транспортний портал електронних послуг.