Уряд продовжив експериментальний проєкт з впровадження електронної накладної
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 16 вересня.
Згідно з текстом пояснювальної записки, продовження проєкту з впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної зумовлене карантинними обмеженнями, які вплинули на строки реалізації проєкту.
Як повідомляв Укрінформ, експериментальний проєкт із запровадження е-ТТН розпочався в Україні наприкінці грудня 2019 року.
Завданням проєкту є протестувати електронний документообіг е-ТТН з використанням єдиної компоненти за участю операторів електронного документообігу та учасників ринку вантажних перевезень автомобільним транспортом та стимулювати використання електронного документообігу у сфері вантажних перевезень автомобільним транспортом з метою цифровізації процесів у транспортній галузі.
Оформити е-ТТН можна через транспортний портал електронних послуг.