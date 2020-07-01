В Україні посилять перевірки товарних накладних з перевезення вантажів автомобілями

В Україні посилять перевірки товарних накладних з перевезення вантажів автомобілями

Укрінформ
Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів спільно з Державною фіскальною службою, Міністерством інфраструктури та Державною службою України з безпеки на транспорті з 1 липня по 30 вересня 2020 року забезпечити проведення посилених заходів перевірки товарно-транспортних накладних з перевезення вантажів автотранспортом.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Сьогодні, 1 липня, на своєму засіданні Уряд схвалив протокольне рішення, яким доручив Міністерству фінансів спільно з Державною фіскальною службою, Міністерством інфраструктури та Укртрансбезпеки з 1 липня по 30 вересня цього року забезпечити проведення посилених заходів перевірки товарно-транспортних накладних з перевезення вантажів автотранспортом (за місцем провадження діяльності вантажовідправника)", - йдеться у повідомленні.

Про результати проведених заходів відповідні міністерства та служби мають поінформувати Кабінет міністрів до 31 жовтня.

“Сьогоднішнім рішенням уряд посилює перевірки товарно-транспортних накладних з перевезення вантажів автотранспортом. Це дозволить зменшити системні порушення вагових норм при перевезенні вантажів”, - зазначив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Крім цього, з метою проведення дієвого габаритно-вагового контролю Міністерству інфраструктури спільно з Укравтодором, Укртрансбезпеки та Нацполіцією доручено забезпечити встановлення дорожніх знаків для обмеження руху надмірно завантажених транспортних засобів на дорогах загального користування державного значення.

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Кабінет міністрів має бути поінформований щодо переліку ключових маршрутів руху надмірно завантажених транспортних засобів із їх проходженням через місця проведення габаритно-вагового контролю (з нанесенням на інтерактивну мапу).

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