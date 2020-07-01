В Україні посилять перевірки товарних накладних з перевезення вантажів автомобілями

Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів спільно з Державною фіскальною службою, Міністерством інфраструктури та Державною службою України з безпеки на транспорті з 1 липня по 30 вересня 2020 року забезпечити проведення посилених заходів перевірки товарно-транспортних накладних з перевезення вантажів автотранспортом.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Сьогодні, 1 липня, на своєму засіданні Уряд схвалив протокольне рішення, яким доручив Міністерству фінансів спільно з Державною фіскальною службою, Міністерством інфраструктури та Укртрансбезпеки з 1 липня по 30 вересня цього року забезпечити проведення посилених заходів перевірки товарно-транспортних накладних з перевезення вантажів автотранспортом (за місцем провадження діяльності вантажовідправника)", - йдеться у повідомленні.

Про результати проведених заходів відповідні міністерства та служби мають поінформувати Кабінет міністрів до 31 жовтня.

“Сьогоднішнім рішенням уряд посилює перевірки товарно-транспортних накладних з перевезення вантажів автотранспортом. Це дозволить зменшити системні порушення вагових норм при перевезенні вантажів”, - зазначив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Крім цього, з метою проведення дієвого габаритно-вагового контролю Міністерству інфраструктури спільно з Укравтодором, Укртрансбезпеки та Нацполіцією доручено забезпечити встановлення дорожніх знаків для обмеження руху надмірно завантажених транспортних засобів на дорогах загального користування державного значення.

Кабінет міністрів має бути поінформований щодо переліку ключових маршрутів руху надмірно завантажених транспортних засобів із їх проходженням через місця проведення габаритно-вагового контролю (з нанесенням на інтерактивну мапу).