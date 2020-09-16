Харківський бронетанковий отримав контракт від Міноборони на 136 мільйонів

Харківський бронетанковий отримав контракт від Міноборони на 136 мільйонів

Укрінформ
Державне підприємство "Харківський бронетанковий завод", що входить до складу концерну "Укроборонпром", отримав контракт від Міноборони на 136 млн грн і готується до його виконання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Харківської ОДА.

"На даний час у підприємства є замовлення на проведення капітального ремонту 13 одиниць техніки. Зараз проводиться підготовка до виконання цього контракту. Його вартість - 136 млн грн. Це замовлення від Міноборони", - розповів директор заводу В’ячеслав Стрілець.

За його словами, також підприємство виконує спільну програму разом з ДП "Завод ім. В.О. Малишева" щодо модернізації танка Т-64 БМ2.

"Ми зараз складаємо з ними договір, проводиться конструкторська робота, проводиться робота щодо оброблення корпусу. Буде встановлений потужний двигун - машина буде сучасніша", - зазначив Стрілець.

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Державне підприємство "Харківський бронетанковий завод" спеціалізується на капітальних ремонтах і модернізації танків Т-54, Т-55,Т-62, Т-64,Т-72, Т-80 і танкових двигунів, виробництві бойових машин БМП-55, БМП-64, БМП-К-64, легкого штурмового автомобілю, спецтехніки (гусеничної пожежної машини ГПМ-64, мостового танку МТ-64, тракторів ПТ-14, ПТ-14С), дистанційно керованих бойових модулів: БМ-125, ГШ-23Л, "Блик-2", "Утес-1", автономних енергоагрегатів АЕА-5, АЕА-10.

Наразі на підприємстві працює 398 фахівців, середня заробітна плата, за даними дирекції, складає майже 19 тис. грн на місяць.

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