Харківський бронетанковий отримав контракт від Міноборони на 136 мільйонів

Державне підприємство "Харківський бронетанковий завод", що входить до складу концерну "Укроборонпром", отримав контракт від Міноборони на 136 млн грн і готується до його виконання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Харківської ОДА.

"На даний час у підприємства є замовлення на проведення капітального ремонту 13 одиниць техніки. Зараз проводиться підготовка до виконання цього контракту. Його вартість - 136 млн грн. Це замовлення від Міноборони", - розповів директор заводу В’ячеслав Стрілець.

За його словами, також підприємство виконує спільну програму разом з ДП "Завод ім. В.О. Малишева" щодо модернізації танка Т-64 БМ2.

"Ми зараз складаємо з ними договір, проводиться конструкторська робота, проводиться робота щодо оброблення корпусу. Буде встановлений потужний двигун - машина буде сучасніша", - зазначив Стрілець.

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Державне підприємство "Харківський бронетанковий завод" спеціалізується на капітальних ремонтах і модернізації танків Т-54, Т-55,Т-62, Т-64,Т-72, Т-80 і танкових двигунів, виробництві бойових машин БМП-55, БМП-64, БМП-К-64, легкого штурмового автомобілю, спецтехніки (гусеничної пожежної машини ГПМ-64, мостового танку МТ-64, тракторів ПТ-14, ПТ-14С), дистанційно керованих бойових модулів: БМ-125, ГШ-23Л, "Блик-2", "Утес-1", автономних енергоагрегатів АЕА-5, АЕА-10.

Наразі на підприємстві працює 398 фахівців, середня заробітна плата, за даними дирекції, складає майже 19 тис. грн на місяць.