Кабмін запровадив е-довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що в додатку "Дія" буде відображатися довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідну постанову уряд схвалив з техніко-юридичними правками 16 вересня.

Згідно з текстом пояснювальної записки, документ вносить зміни до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, якими запроваджує механізм відображення в електронному вигляді зазначеної довідки.

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Також постанова дозволяє надавати електронну копію довідки до відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування через додаток "Дія".