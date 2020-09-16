Комітет ВР проведе засідання щодо ситуації, пов’язаної із вимогами SaveФОП

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики найближчим часом провести засідання для розгляду питань, які турбують представників бізнесу.

Як передає Укрінформ, про це спікер заявив під час засідання парламенту 16 вересня.

"У мене була під час перерви коротка зустріч із представниками SaveФОП. Вони звертались і до мене, і до Верховної Ради з проханням звернутися до Комітету та надати доручення провести найближчим часом засідання та розглянути ряд питань, пов’язаних із врегулюванням тієї ситуації, яка склалася. Сьогодні вийде офіційне доручення Голови Верховної Ради до Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики найближчим часом, за можливості, розглянути це питання. Думаю, що всі зможуть вийти на конструктив", – зазначив Разумков.

SaveФОП (Захисти ФОП, #SaveФОП) – український громадський рух, учасники якого виступають за зменшення фінансового навантаження на малий та середній бізнес шляхом продовження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування

Як повідомляв Укрінформ, напередодні під будівлею Верховної Ради представники бізнесу провели акцію протесту проти запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО), також вони вимагають скасувати деякі закони. Це, зокрема, закони №128-IX "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг" та № 129-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг", якими були запроваджені програмні РРО.