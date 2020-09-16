Верховна Рада ухвалила закон про заборону на стягнення майна за валютними кредитами (№ 3640) із пропозиціями Президента України Володимира Зеленського.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення підтримали 297 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

"Аналіз закону свідчить про те, що окремі його положення не узгоджуються з Конституцією України та законами України, а також не відповідають принципу юридичної визначеності, ясності та недвозначності правової норми, що є складовою конституційного принципу верховенства права", – пояснюється у пропозиціях Президента.

Глава держави наголошує, що ухваленою раніше редакцією закону фактично змінюються умови, за яких майно не може бути примусово відчужено без згоди власника відповідно до кредитного договору. Президент висловив думку, що це спричинить неоднозначне трактування положень закону та відповідно різне застосування на практиці.

Президентом не підтримуються положення закону щодо продовження мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті до 1 січня 2022 року, а також змінення умов, за яких не може бути примусово стягнено (відчужено без згоди власника) майно (майнові права) відповідно до кредитного договору.

Відтак, глава держави запропонував відтермінувати втрату чинності Законом України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" до 21 квітня 2021 року (18 місяців з дня набрання чинності Кодексом України з процедур банкрутства).

Водночас пропонується, що за кредитним договором не може бути примусово без згоди власника відчужене майно, що віднесене до нерухомого житлового майна або об’єкт незавершеного житлового будівництва за умови, що таке нерухоме житлове майно використовується як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя або є об’єктом незавершеного житлового будівництва, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності немає іншого нерухомого житлового майна.

Серед умов, за яких не може бути примусово без згоди власника відчужене майно, є і така: загальна площа житлового майна не перевищує 140 квадратних метрів для квартири та 250 квадратних метрів для житлового будинку.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 липня Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" (№3640). Глава держави 10 серпня ветував закон і надав свої пропозиції до цього закону.