Держборг наступного року скоротиться на 3,4% - Марченко

Проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає зниження державного боргу в наступному році на 3,4% - до 64,6% ВВП.

Про це 14 вересня на брифінгу щодо проекту держбюджету на 2021 рік заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми передбачаємо зниження державного боргу в наступному році на 3,4% до 64,6%. У нас в цьому році є ймовірність, що в державний борг виросте. У наступному році ми передбачаємо поступове скорочення державного боргу",- сказав Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає скорочення дефіциту бюджету порівняно з поточним роком на 1,5%, а саме до 270 млрд грн.