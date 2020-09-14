Дефіцит бюджету наступного року зменшиться на 1,5% - Марченко

Проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає скорочення дефіциту бюджету порівняно з поточним роком на 1,5%, а саме до 270 млрд грн.

Про це на брифінгу щодо проєкту держбюджету на 2021 рік сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Доходи державного бюджету передбачаються на рівні 1 трильйон 71,1 млрд грн. Видатки - 1 трильйон 350 млрд грн. Дефіцит бюджету передбачається на рівні 270 млрд грн. Ми знизили рівень дефіциту, порівняно з цим роком, на 1,5%. У цьому році він 7,5% ВВП, у наступному році передбачається зниження до 6%", - сказав Марченко.

Він зазначив, що дефіцит бюджету поступово скорочується.

"Планується його фінансувати за рахунок приватизації, внутрішніх та зовнішніх запозичень",- сказав Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету-2020. Згідно з документом, дефіцит держбюджету було збільшено на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи скоротилися на 119,75 млрд грн - до 975,8 млрд грн (з 1095,6 млрд грн), видатки збільшилися на 82,4 млрд грн - до 1266,4 млрд грн (з 1184 млрд).