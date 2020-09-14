Нафтогаз передасть в управління 13 родовищ Львівщини за мільярд інвестицій

НАК "Нафтогаз України" передасть у тимчасове управління компанії Expert Petroleum 13 виснажених газових родовищ у Львівській області під інвестиції на суму як мінімум 1 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АТ "Укргазвидобування", що входить до Групи Нафтогаз.

"Міжнародна компанія Expert Petroleum з 1 жовтня розпочне роботу з нарощування видобутку на 13 виснажених газових родовищах у Львівській області. Ці родовища передає йому у тимчасове управління група Нафтогаз за умови інвестування щонайменше 1 млрд грн і нарощення видобутку на 300 млн кубометрів впродовж 5-ти років", - йдеться у повідомленні.

АТ "Укргазвидобування" 11 вересня 2020 року підписало фінальний пакет документів з Expert Petroleum щодо співпраці на умовах підвищення видобутку (product enhancement contract, PEC). Це дає можливість міжнародній компанії розпочати операційну діяльність на родовищах Нафтогазу уже з 1 жовтня 2020 року.

З моменту початку співпраці у квітні 2020 року представники Expert Petroleum провели виробничі та екологічні аудити промислових потужностей, узгодили план робіт та сформували штат співробітників для нового оператора родовищ – ТОВ "Експерт Петролеум Україна". В основі штату - співробітники Стрийського підрозділу, які перейшли із Укргазвидобування.

"Це принципово новий вид партнерства. Згідно з умовами PEC, весь видобутий газ залишається на балансі Нафтогазу, а активи компанії передаються партнеру виключно у тимчасове управління на час дії контракту. Виробничі плани на переданих родовищах затверджуються управлінським комітетом, який на 100% складається з представників Нафтогазу. Таким чином, інтереси нашої компанії максимально захищені", – прокоментував директор дивізіону "Нафтогаз Розвідка та Видобування" Олександр Романюк.

Він додав, що партнерство на умовах РЕС довело свою ефективність у світі, та для України це перший досвід. Розпочинаючи проєкт, Нафтогаз відкриває для нові можливості для інвестицій у нафтогазову галузь.

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Як повідомлялося, у квітні 2020 року компанія Expert Petroleum виграла відкритий конкурс Нафтогазу на укладення РЕС-контрактів щодо збільшення видобутку з групи родовищ у Західному регіоні. В межах підписаної угоди було створено нового оператора з видобутку газу - ТОВ "Експерт Петролеум Україна".