Ціни на нафту зростають після зниження минулого тижня

Ціни на нафту зростають на торгах 14 вересня після падіння за підсумками минулого тижня.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 14 вересня становить 39,92 дол. за барель, що на 0,23% вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 11 вересня ці контракти подешевшали на 0,23 дол. за барель (на 0,6%).

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до ранку 14 вересня становила 37,50 дол. за барель, що на 0,46% вище за рівень попередньої сесії. У п'ятницю, 11 вересня, ці контракти підросли на 0,03 дол. за барель (на 0,08%).

Минулого тижня Brent подешевшала на 6,6%, WTI - на 6,1%. Ціни на обидва сорти нафти знизилися за підсумками другого тижня поспіль на тлі побоювань збереження низького попиту, а також зростання запасів у США.

Минулими вихідними деякі з виробників нафти, що працюють в Мексиканській затоці, знову призупинили операції через наближення чергового урагану, що може привести до тимчасового зниження поставок з регіону, зазначають експерти компанії AxiCorp.

Тим часом, Лівія планує відновити видобуток нафти, що забезпечить приплив сировини на ринок при збереженні низького попиту. Раніше з'явилася інформація про те, що головнокомандувач Лівійської національної армії Халіфа Хафтар особисто пообіцяв знову відкрити енергетичний сектор Лівії.

Британська нафтокомпанія BP вважає, що попит на нафту, можливо, ніколи не повернеться до рівнів, які були до пандемії коронавірусу. Найбільш оптимістичний сценарій, що розглядається компанією, передбачає, що світовий попит на нафту буде не більш як рівним у наступні два десятиліття, оскільки світовий енергетичний сектор поступово відходить від використання викопного палива.

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У центрі уваги нафтового ринку, як і раніше, залишаються переговори країн ОПЕК+. На 16 вересня заплановане засідання технічного комітету з моніторингу домовленостей ОПЕК+ (JTC), а на 17 вересня - засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC). Окремі країни ОПЕК+, як і раніше, не виконують у повному обсязі обіцянку про скорочення видобутку, і це питання, ймовірно, буде обговорюватися моніторинговим комітетом цього тижня.