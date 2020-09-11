Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо зниження попиту на неї

Ціни на нафту знижуються в ході торгів 11 вересня під тиском опублікованих напередодні статистичних даних про запаси палива в США і побоювань з приводу зниження попиту на "чорне золото".

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 11 вересня становить 39,91 дол. за барель, що на 0,37% нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 10 вересня ці контракти подешевшали на 0,73 дол. за барель (на 1,8%).

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) на ранок 11 вересня становлять 37,20 дол. за барель, що на 0,27% нижче за рівень попередньої сесії. У четвер, 10 вересня, ці контракти знизилися в ціні на 0,75 дол. за барель (на 2%).

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 2,03 млн барелів, свідчать дані щотижневої доповіді міністерства енергетики країни. Запаси бензину скоротилися на 2,95 млн барелів, дистилятів - на 1,68 млн барелів.

Згідно з даними Американського інституту нафти (API), опублікованими напередодні, запаси нафти в США за тиждень, що завершився 4 вересня, зросли на 3 млн барелів, дистилятів - на 2,3 млн барелів, тоді час як запаси бензину впали на 6,9 млн барелів.

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Погіршення настроїв трейдерів також пов'язано з ознаками чергового загострення напруженості у відносинах між Вашингтоном і Пекіном і тривогами з приводу млявого попиту в зв'язку з триваючим зростанням кількості заражень коронавірусом.