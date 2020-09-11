Міненерго відмовляється від "Енергетичного моста" — Буславець

Міністерство енергетики планує відмовитися від реалізації проєкту "Енергетичний міст".

Як передає Укрінформ, про це на пресконференції заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

Вона наголосила, що на сьогоднішній день Україна визначила пріоритетом повну технічну синхронізацію з європейськими енергосистемами і виконує план, який було затверджено для цього. Тож міністерство, за словами Буславець, уже взагалі не розглядає можливість реалізації проєкту "Енергетичний міст".

За її словами, оскільки раніше він розглядався як джерело фінансування будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, то тепер міністерство шукає інші шляхи інвестування для розширення потужностей ХАЕС.

Як повідомлялося, відповідно до проєкту "Енергетичний міст", енергоблок №2 Хмельницької АЕС має бути виведений із об’єднаної енергосистеми України та підключений безпосередньо для постачання електроенергії на експорт до країн ЄС. Самим “енергомостом” мала б слугувати 450-кілометрова лінія електропередач напругою 750 кВ, яка пов'язує Хмельницьку АЕС з підстанцією (ПС) Виделка біля міста Жешув у Польщі. Хоча ПС не працює ще з початку 1990 років минулого сторіччя, у НАЕК “Енергоатом” неодноразово запевняли, що лінія збереглася без розривів і значних пошкоджень, і ввести лінію в експлуатацію можна за 18 місяців.