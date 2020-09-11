Міненерго готує "Ядерне паливо" до ліквідації

Державний концерн "Ядерне паливо" буде ліквідовано через невиконання визначеної під час його створення функції.

Про це на пресконференції сказала в. о. міністра енергетики Ольга Буславець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Концерн "Ядерне паливо" не виконав свою функцію щодо будівництва заводу ядерного палива. Тому після аудиту цієї компанії було прийняте рішення щодо недоцільності її подальшого функціонування. На сьогодні проводиться підготовка до ліквідації", - сказала Буславець.

Як повідомлялося, на початку липня 2020 року уряд звільнив Сергія Дробота з посади генерального директора Державного концерну “Ядерне паливо”, а тимчасово виконуючим обов'язки призначив Олександра Білана.

Держконцерн "Ядерне паливо" було створено відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів від 17 квітня 2008 року №650 з метою організації на території України окремих елементів ядерно-паливного циклу - виробництва комплектуючих ядерного палива для атомних електростанцій і складання паливних касет.

"Ядерне паливо" об'єднує кілька держпідприємств: Східний гірничо-збагачувальний комбінат, "Смоли", Український науково-дослідний і проєктно-розвідувальний інститут промислової технології.