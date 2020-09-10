МВФ вимагає від України гарантій незалежності усіх антикорупційних органів

Для продовження програми фінансової підтримки МВФ, Україні слід зберігати незалежність усіх антикорупційних органів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час брифінгу 10 вересня у Вашингтоні заявив речник Міжнародного валютного фонду Джеррі Райс.

“Підтримка незалежності й цілісності НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Вищого антикорупційного суду - це ключ до структурних реформ та початку більш швидкого та справедливого зростання, а також попередня умова чинної програми підтримки МВФ”, - сказав Райс.

Він додав, що нині тривають перемовини між Україною та МВФ про чинну програму stand-by. “Назвати дату прибуття місії з її першого перегляду я поки не можу”, - зазначив речник.

Як повідомляв Укрінформ, міністр фінансів Сергій Марченко 9 вересня під час засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики заявив, що Мінфін очікує завершення перегляду програми stand-by найближчим часом, а також чекає на транші Міжнародного валютного фонду до кінця року.

Україна в цьому році вже отримала $2,1 мільярда від МВФ і, за попередніми прогнозами Міністерства фінансів, до кінця року може отримати від Фонду ще $1,4 мільярда.