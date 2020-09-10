Інвестори у сміттєпереробку хочуть гарантій від держави - міністерство

Потенційні інвестори сміттєпереробної галузі України очікують законодавчих гарантій захисту їхніх прав та інтересів.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, про це сказав заступник міністра захисту довкілля з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Руслан Стрілець.

"Сьогодні потенційні інвестори очікують законодавчих гарантій захисту їх прав та інтересів для того, щоб зайти на територію України та успішно розвивати сміттєпереробну галузь. У законопроєкті №2207-1д "Про управління відходами" такі механізми передбачені. Тож, з прийняттям документа Верховною Радою у другому читанні ми отримаємо необхідний законодавчий базис для подальшого проведення реформи", - сказав Стрілець.

За його словами, наразі йде активна робота над законопроєктом №2207-1д, який вже прийнято Верховною Радою у першому читанні. У документі буде юридично закріплено статус регіональних планів управління відходами, аби кожна область могла визначати місця розташування необхідних сміттєпереробних потужностей.

"Міндовкілля веде перемовини з багатьма потенційними інвесторами. Для того щоб підтримувати більш предметний діалог, ми повинні розуміти потреби кожної області. Лише так ми зможемо сформувати національні кейси спочатку на рівні загальної візії сьогодні, та вже конкретні пропозиції – після прийняття Верховною Радою законопроєкту №2207-1д "Про управління відходами", - підсумував Стрілець.

Як повідомляв Укрінформ, більшість звалищ у населених пунктах вичерпали свої потужності, заявив у серпні 2020 року голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований у Фейсбуці.

За його словами, офіційні звалища відходів у багатьох населених пунктах або вичерпали свої потужності, або заповнені на 80-90%. Попри паспортизацію, у більшості випадків вони не відповідають санітарним нормам і природоохоронним вимогам, на них порушується технологія захоронення відходів.