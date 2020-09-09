Устенко: Деолігархізація економіки є пріоритетним завданням Президента та уряду

Деолігархізація економіки є одним з пріоритетів Президента України, і це одне з головних завдань, які він ставить перед урядом.

Як передає Укрінформ, про це заявив радник Президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі одного з телеканалів.

"Президент дуже добре розуміє необхідність того, що в Україні треба подолати олігархат... Що стосується деолігархізації, то це абсолютно чіткий пріоритет, який є у глави держави, і завдання, які виставляються ним Кабінету Міністрів", - сказав Устенко.

За його словами, проведені "внутрішні розрахунки" показують, що якби економіка України розвивалась так само як вся світова економіка "без олігархів у тій катастрофічній формі, в якій вони існують в Україні", наш ВВП за підсумками року був би близько 400 мільярдів доларів, а не 150 мільярдів, які очікуються цьогоріч.

"І торік така сама була ситуація, і в позаминулому. І це означає, що наша економіка недоотримує близько 250 мільярдів доларів, які б вона могла отримати без олігархів", - зауважив радник Президента.

Він переконаний, що перемогти олігархат в Україні можна лише шляхом розвитку конкуренції, і над цим має працювати уряд.

"Чим більша конкуренція, тим менша монополія, тим менше можливостей в олігархів отримувати свій монопольний прибуток і консервувати ситуацію. Адже проблема навіть не в тому, що вони отримують монопольний прибуток, а в тому, що вони консервують ситуацію в країні через різноманітні політичні групи, через окремих політиків, через ЗМІ, які в їхніх руках. Тому ця консервація ситуації є вкрай небезпечною", - підкреслив Устенко.

Як приклад він навів ситуацію в Польщі, де з 2008 по 2018 роки економіка зросла удвічі, а українська економіка лише на 20 відсотків.