Держстат порахував інфляцію у серпні

У серпні 2020 року споживчі ціни в Україні зменшилися на 0,2% порівняно із попереднім місяцем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Споживчі ціни у серпні 2020 року проти липня 2020 року зменшилися на 0,2%; проти грудня 2019 року вони зросли на 1,2%, проти серпня 2019 року – на 2,5%. Загалом за січень-серпень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% у порівнянні із аналогічним періодом минулого року.

Базова інфляція в серпні 2020 року порівняно із липнем 2020 року становила 0,1%, з початку року – 1,5%.

Серед споживчих товарів та послуг у серпні 2020 року у порівнянні із серпнем 2019 року найбільше подорожчали фрукти (на 33,7%), водопостачання (на 22,5%) та каналізація (на 19,8%).

Максимально подешевшали із серпня 2019 року по серпень 2020 року овочі (на 18,2%), паливо і мастила (на 17,9%) та природний газ (на 17,8%).

Як повідомлялося, за даними Держстату, інфляція на споживчому ринку у серпні 2019 року порівняно із липнем 2019 року становила -0,3%, з початку 2019 року – 2,7%, порівняно із серпнем 2018 року – 8,8%. Базова інфляція у серпні 2019 року порівняно із липнем 2019 року становила -0,1%, з початку 2019 року – 2,1%.