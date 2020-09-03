У липні-серпні інфляція була нижчою за 5% - глава Нацбанку

У липні–серпні 2020 року зростання споживчих цін в Україні у річному вимірі було нижчим за цільовий показник у 5%. Подальша динаміка інфляції залежатиме від темпів економічного відновлення.

Про це на брифінгу сказав голова Національного банку Кирило Шевченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У липні-серпні інфляція була нижчою цільового діапазону 5%. Динаміка базової інфляції була стриманою. Пожвавлення споживчого попиту, а також подорожчання палива та природного газу, яке відображає тенденції світових ринків, врівноважувалися сезонною корекцією цін на сирі продукти харчування",- сказав Шевченко.

За його словами, подальша динаміка інфляції залежатиме від темпів економічного відновлення.

У свою чергу, показники імпорту, роздрібного товарообігу, витрат громадян на внутрішній туризм, нерухомість та автівки свідчать про подальше відновлення споживчого попиту, яке, ймовірно, триватиме й найближчими місяцями.

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у липні 2020 року проти червня 2020 року зменшилися на 0,6%; проти липня 2019 року вони зросли на 2,4%.

Загалом за січень-липень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У Національному банку вважають, що для успішного розвитку країни інфляція має бути на однознаковому рівні. Прийнятним вважається знаходження інфляції у діапазоні 5% +/-1 в.п. Незначні відхилення не нашкодять економіці. Але якщо інфляція буде відхилятися від цілі суттєво, то НБУ має вживати заходів, щоб повертати її у зазначений коридор.

Національний банк України 3 вересня ухвалив рішення не змінювати облікову ставку та залишити її на рівні 6%