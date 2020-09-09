Угоди про розподіл продукції підпишуть до кінця року - Держгеонадр

Угоди про розподіл продукції (УРП) з переможцями конкурсів буде підписано до кінця року.

Як передає Укрінформ із посиланням на Державну службу геології та надр, про це сказав очільник Держгеонадр Роман Опімах під час дискусії щодо стратегічних напрямів розвитку газовидобування.

Зокрема, Опімах наголосив, що Держгеонадра веде активну роботу з прискорення підписання договорів із переможцями нафтогазових конкурсів УРП і висловив сподівання, що угоди будуть підписані до кінця року.

"Нам потрібно знайти спільне бачення і завершити процес підписання угод, аби інвестори змогли розпочати роботу", - сказав він.

За словами Опімаха, Держгеонадра демонструють новий підхід до надрокористування.

"Ми постійно працюємо над удосконаленням сервісів, які Служба пропонує надрокористувачам. Серед основних напрямів нашої роботи — модернізація законодавства, спрощення доступу до геологічної інформації, прозорі механізми отримання спецдозволів", - зауважив очільник відомства.

Він висловив переконання, що інвестори та надрокористувачі вже відчули позитивні зміни в галузі, внаслідок чого відбувається відновлення довіри до регулятора.

"Підтвердження цьому - результат останнього аукціону по Будищансько-Чутівській нафтогазовій ділянці, який став рекордним за вартістю проданого спецдозволу, — 650 млн грн", - вважає Опімах.

Як повідомлялось, угода про розподіл продукції передбачає, що Україна передає право приватному інвестору на визначений строк проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин на визначеній ділянці надр та ведення пов'язаних з угодою робіт, а інвестор зобов'язується виконати доручені роботи за свій рахунок з наступною компенсацією витрат і отриманням плати у вигляді частини прибуткової продукції.

Конкурси на укладення УРП на дев'яти ділянках: Балаклійська, Берестянська, Бузівська, Варвинська, Зінківська, Іванівська, Русанівська, Софіївська та Угнівська - оголосив іще Кабінет міністрів України під головуванням Володимира Гройсмана

Міжвідомча комісія при Міненерговугілля 1 липня 2019 року визначила переможців: ТОВ “ВЕЛЛ КО” — Угнівська ділянка; Oil&Gas oversеas trading B. V. та ТОВ “Нафтогазексплуатація” — Зінківська ділянка; Ukrainian Energy L. L. C. — Варвинська ділянка; ТОВ “Гео Альянс Партнерство” та Geo Allianсе Рartnership B. V. — Софіївська ділянка; АТ “Укргазвидобування” — Бузівська ділянка; ПрАТ “Видобувна компанія “Укрнафтобуріння” — Русанівська ділянка; АТ “Укргазвидобування” — Берестянська ділянка; АТ“Укргазвидобування” та Vermilion Ukraine Exploration B. V. — Балаклійська ділянка; АТ “Укргазвидобування” та Vermilion Ukraine Exploration B. V. — Іванівська ділянка.

Кабмін під головуванням Гройсмана підтримав пропозицію міжвідомчої комісії при Міненерговугілля укласти УРП з переможцями конкурсів.

У лютому 2020 року в Міністерстві енергетитики і захисту довкілля узгодили склад робочої групи для узгодження проєктів УРП. Також було затверджено порядок узгодження проєктів УРП, що полягав в обміні зауваженнями та пропозиціями до них.

У липні уряд продовжив на 6 місяців строк укладення угод про розподіл вуглеводнів на ділянки Бузівська, Зінківська, Іванівська, Берестянська, Балаклійська, Софіївська, Варвинська та Угнівська. Таке рішення аргументувалося тим, що переможці конкурсів подали на розгляд міжвідомчої комісії проєкти угод, які "потребують суттєвого доопрацювання щодо відповідності законодавству України".