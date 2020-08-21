Держгеонадра продала дві ділянки надр за 2,2 мільйона

Державна служба геології та надр 19 серпня 2020 року провела повторні аукціони за двома лотами – Бистрівському родовищу з покладами мінеральних природних столових вод та по ділянці «Горщик» Омелянівського родовища граніту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держгеонадр.

"Відбулися повторні аукціони по двох лотах – Бистрівському родовищу з покладами мінеральних природних столових вод та по ділянці «Горщик» Омелянівського родовища граніту. Спецдозволи продані з незначним підвищенням стартової ціни. Загальна сума виручених коштів становить 2,195 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Е-торги за ще двома лотами – ділянці «Железняки» з рудопроявом Железняки поліметалічного зруденіння (руди міді, нікелю, кобальту, метали платинової групи) та Усть-Камʼянському родовищу граніту – не відбулися через відсутність необхідної кількості претендентів.

Через 15 робочих днів повторно пройдуть аукціони з продажу цих об’єктів і відбуватимуться за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

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Як повідомляв Укрінформ, Державна служба геології та надр на повторні аукціони чотирьох ділянок із покладами металічних і неметалічних корисних копалин 19 серпня встановляла знижку в 50%.