Держгеонадра продала дві ділянки надр за 2,2 мільйона

Держгеонадра продала дві ділянки надр за 2,2 мільйона

Укрінформ
Державна служба геології та надр 19 серпня 2020 року провела повторні аукціони за двома лотами – Бистрівському родовищу з покладами мінеральних природних столових вод та по ділянці «Горщик» Омелянівського родовища граніту. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держгеонадр.

"Відбулися повторні аукціони по двох лотах – Бистрівському родовищу з покладами мінеральних природних столових вод та по ділянці «Горщик» Омелянівського родовища граніту. Спецдозволи продані з незначним підвищенням стартової ціни. Загальна сума виручених коштів становить 2,195 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Е-торги за ще двома лотами – ділянці «Железняки» з рудопроявом Железняки поліметалічного зруденіння (руди міді, нікелю, кобальту, метали платинової групи) та Усть-Камʼянському родовищу граніту – не відбулися через відсутність необхідної кількості претендентів.

Через 15 робочих днів повторно пройдуть аукціони з продажу цих об’єктів і відбуватимуться за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

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Як повідомляв Укрінформ, Державна служба геології та надр на повторні аукціони чотирьох ділянок із покладами металічних і неметалічних корисних копалин 19 серпня встановляла знижку в 50%.

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