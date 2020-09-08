Нафтогаз запустить поквартальний продаж газу для населення

НАК "Нафтогаз України" з четвертого кварталу 2020 року запускає квартальний тарифний план для населення.

Про це стало відомо на пресконференції "Нафтогаз на ринку природного газу України", повідомляє кореспондент Укрінформу.

Ціну на газ буде зафіксовано на один квартал.

"Це щось дуже звичне для Європи", - прокоментував запровадження квартального тарифу директор дивізіону «Комерція» Групи Нафтогаз Віллем Коппульс.

Як повідомлялося, у серпні Нафтогаз представив «Місячний» і «Річний» тарифні плани для побутових споживачів, а також три тарифи для малого і середнього бізнесу. За тарифом "Місячний" ціна газу оприлюднюється на початку кожного місяця поставки. У тарифі «Річний» є фіксована ціна на рівні 4,73 грн за кубометр.

НАК "Нафтогаз України" щодня отримує по 150-200 заявок від клієнтів, які хочуть купувати газ у газопостачальної компанії НАК.

Про це на пресконференції сказав директор ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» Максим Рабінович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кожного дня ми маємо 150-200 заявок. Протягом 5 днів ми переводимо цих клієнтів до нас", - сказав Рабінович.

На думку Рабіновича, такий показник є дуже малим: населення поки не розуміє, що ринок уже відкритий і що постачальника можна змінити.

"НКРЕКП, Нафтогазу, уряду треба попрацювати з населенням та пояснити, чим ринок газу відрізняється від ПСО, до якого всі звикли", - зазначив Рабінович.

Він нагадав, що на сьогодні Нафтогаз продає газ лише 2% населення.

"Зараз ми намагаємося вийти на ринок всієї України", - додав представник Нафтогазу.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні приблизно 12,5 млн споживачів використовують газ для побутових потреб.

За оцінкою НКРЕКП, у І кварталі 2020 року близько 69% обсягів постачання природного газу населенню здійснювалось постачальниками, контрольні пакети акцій (часток, паїв) яких знаходилися у власності операторів ГРМ (об’єднаних під брендом "Регіональна газова компанія"), близько 2% - Групою Нафтогаз та близько 29% обсягів - іншими постачальниками.

Газопостачальні компанії мають оприлюднювати ціну за 5 днів до початку місяця постачання, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятись від попередньої.