Петрашко бере участь в Економічному форумі у польському Карпачі

У польському місті Карпач (південний захід Польщі) у вівторок розпочався триденний Економічний форум під назвою “Європа після пандемії: солідарність, свобода, спільнота”.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, у понад 200 дискусійних панелях, які відбуватимуться, частково, і в онлайн-режимі, братимуть участь близько 1,7 тис. учасників, зокрема і з України.

За інформацією організаторів, в цьому році запрошення взяти участь в Економічному форумі прийняли троє віцепрем’єр-міністрів і 13 міністрів з Польщі, України та Словаччини. Серед них є, зокрема, і міністр економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко.

Як зазначають організатори, основними темами цьогорічного форуму є пошуки солідарності країн, регіонів, компаній у добу кризи.

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Цьогорічний форум перенесено з традиційного місця проведення – Криниці – до іншого туристичного місця на півдні РП. Перенесення форуму до Карпача викликано “червоним” рівнем загрози інфікування COVID-19 у повіті, де розташована Криниця.

У зв’язку з пандемією COVID-19 у готелі Golebiewski, де проводиться форум, вжито посилених заходів індивідуального захисту для уникнення інфікування коронавірусом.