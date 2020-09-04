У Мінекономіки констатують призупинення зростання кількості безробітних

Кількість нових зареєстрованих безробітних у центрах зайнятості перестала зростати.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"Реєстрацію для безробітних було максимально спрощено. Наразі при максимально ліберальному підході цифра кількості зареєстрованих у центрах зайнятості зупинилася", - сказав міністр економіки Ігор Петрашко.

За його словами, лише за програмою допомоги по частковому безробіттю станом на 3 вересня виплачено 2,3 млрд грн. Фінансування здійснюється кожні 10 днів.

"Щоб підприємства не звільняли людей, ми запровадили програму так званого часткового безробіття, якою скористалося близько 240 суб’єктів. Тим самим, нам вдалося зберегти робочі місця для 380 тис. працівників, які не пішли на біржу праці, а скористалися в пікові часи цією програмою", - зауважив Петрашко.

Упродовж карантину, тобто з 12 березня 2020 року і до сьогодні, виплачено 7,5 млрд грн допомоги по безробіттю. Заборгованості з виплати допомоги по безробіттю немає, констатують у міністерстві.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на засіданні 15 липня ухвалив постанову, якою передбачено перерозподіл понад 4,72 млрд грн з фонду боротьби з COVID-19 до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Постановою передбачено можливість надання допомоги по частковому безробіттю працівникам, які в період карантину отримують оплату часу простою або перебувають у відпустці без збереження зарплати.