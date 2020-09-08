Концерн РРТ припиняє процедуру банкрутства Інтертелекому

ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» (Інтертелеком) виплатило Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ) першу частину заборгованості у розмірі 7,5 млн грн, у зв’язку з чим концерн ініціював процедуру відзиву банкрутства компанії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Зазначається, що спільними зусиллями Держспецзв'язку, Концерну РРТ та Інтертелекому досягнуто суттєвого зменшення розміру заборгованості компанії та напрацьовано план дій щодо подальшого її погашення. Оскільки компанія виплатила Концерну першу частину заборгованості в розмірі 7,5 млн грн, останній ініціював процедуру відзиву її банкрутства.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці серпня Інтертелеком заявив про неправдиві повідомлення в засобах масової інформації з приводу нібито банкрутства компанії через несплату 4G ліцензії.

При цьому, в Єдиному реєстрі судових рішень оприлюднено ухвалу Господарського суду Одеської області від 25 серпня, якою суд задовольнив заяву Концерну РРТ про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональні телекомунікації».