На Московській біржі обвалився рубль

Курс євро на Московській біржі 7 вересня піднімався вище 90 рублів вперше з 12 лютого 2016 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті біржі.

О 13:10 (мск) євро піднявся до 90,0725 рубля, що на 85 копійок вище рівня попереднього закриття. Після цього курс коливається в діапазоні між 89,5 і 90 рублів.

Долар на той час коштував 76 рублів 11 копійок, подорожчавши на 68 копійок.

Російська валюта впала щодо долара і євро на тлі зниження нафтових котирувань. Раніше вперше з 30 липня вартість бареля нафти Brent впала нижче 42 доларів. Це сталося після повідомлення про те, що Саудівська Аравія знизила ціни на свою нафту з поставкою в жовтні для клієнтів в Азії і США.

На думку експертів, рубль дешевшає щодо долара і євро через вихідний день у США, де святкують День праці, а також через побоювання розширення санкцій проти Росії у зв'язку з отруєнням опозиціонера Олексія Навального.

Минулого тижня курси євро і долара щодо рубля різко зросли після заяви влади Німеччини про отруєння Навального речовиною з групи "Новічок". Тоді за годину після повідомлення долар подорожчав майже на два рублі - до 75 рублів 39 копійок, а євро на 1,4 рубля - до 89 рублів.