Білоруський рубль різко девальвував на тлі протестів - ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Белорусский Партизан.
Видання зазначає, що значення кошика валют зросло ще на 1,03%, з початку тижня - вже на 4,03%. Це більше, ніж за попередні три тижні.
За інформацією banki24.by станом на 11:55:
Курс долара піднявся до 2,6480 BYN / USD - нового абсолютного максимуму. Попередній рекорд - 2,6396 BYN - протримався трохи більше п'яти місяців.
Курс євро вже четвертий день поспіль оновлює історичний максимум, піднявшись ще на 0,0515 BYN - до 3,1283 BYN / EUR. З початку серпня рекорд оновлюється вже увосьме.
Нацбанк Білорусі не планує вводити обмежень на валютному ринку, щоб зупинити зниження курсу білоруського рубля, що триває, сказав в інтерв'ю Reuters член правління Нацбанку Дмитро Мурин.
Як повідомлялося, в Білорусі третій тиждень тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.