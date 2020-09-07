Сума гарантованого відшкодування вкладів зросте до 600 тисяч

Після реструктуризації боргових зобов'язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) перед Міністерством фінансів стане можливим підвищення суми гарантованих державою вкладів до 600 тис. грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфінану.

На сьогодні заборгованість ФГВФО за номіналом векселів перед урядом становить 48,1 млрд грн плюс відсотки за цими позиками, що мають бути погашені до 2031 року. Після значних виплат вкладникам у 2015-2017 роках ФГВФО змушений спрямовувати на погашення цих боргів наявні кошти, які мали б забезпечувати стабільність системи гарантування вкладів.

Міжвідомча Рада з фінансової стабільності на засіданні 2 серпня рекомендувала забезпечити стабільність системи гарантування вкладів через конвертацію поточних зобов’язань ФГВФО перед урядом та майбутніх процентних платежів в умовні зобов’язання. Заборгованість Фонду в частині, що відповідає нарахованим відсоткам за векселями, буде погашатися за рахунок коштів, стягнутих з колишніх власників та пов’язаних осіб банків, діяльність яких призвела до неплатоспроможності цих установ, а також за рахунок коштів, що надійдуть до Фонду як кредитора за виплачені ним гарантовані суми вкладникам. Погашення заборгованості в частині номіналу векселів здійснюватиметься за рахунок накопичених надлишкових коштів Фонду гарантування вкладів, які перевищують суму, необхідну для виконання ним своїх функцій, та є не нижчою від 2,5% від загальної гарантованої суми вкладів.

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У міністерстві зазначають, що підтриманий Радою з фінансової стабільності сценарій дасть змогу перейти до підвищення суми гарантованих державою вкладів до 600 000 грн після здійснення реструктуризації зазначених боргових зобов’язань Фонду. Для імплементації цієї рекомендації необхідно внести відповідні зміни до законодавства. Рада з фінансової стабільності схвалила План реструктуризації боргів Фонду з обмеженим терміном дії для відновлення платоспроможності Фонду до кінця 2021 року, як того вимагав підписаний у червні поточного року Меморандум про економічну та фінансову політику.

Як повідомлялося, наразі сума гарантованого державою відшкодування банківських вкладів фізичних осіб становить 200 тис. грн.