Автор білоруської концепції розвитку цифрової економіки став радником Федорова

Громадянин Білорусі Денис Алєйніков, відомий у себе на батьківщині як розробник декрету №8 "Про розвиток цифрової економіки", запрошений як радник віцепрем`єра - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у рамках реалізації проєкту Дія.City.

Федоров представив свого радника на брифінгу, присвяченому створенню сприятливих умов для ІТ-індустрії в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Останні пів року ми працюємо над тим, щоб створити на території України Спеціальну віртуальну економічну зону, яка зможе прискорити розвиток IT-галузі. Сьогодні у мене з'явився радник, який створював схожу спеціальну економічну зону Білорусії і який на міжнародному рівні підтримуватиме наш проєкт", - сказав Федоров.

Він зазначив, що за дорученням Президента Кабінет Міністрів у тримісячний термін внесе на розгляд Верховної Ради чотири законопроєкти, що розробляються в рамках проєкту Дія.City. Проєкти покликані спростити оподаткування, лібералізувати трудові відносини та посилити захист від неправомірного втручання у роботу компаній зі сфери інформаційних технологій.

"Буде створена одна з найкращих у світі податкових систем. Також ми хочемо створити одне з найкращих законодавств з точки зору трудових відносин. Це теж дуже важливо, тому що на сьогодні ми працюємо ще за радянськими канонами і це дуже уповільнює розвиток IT-індустрії", - зазначив урядовець.

Також, за його словами, будуть покращені імміграційні механізми, аби в Україну приїжджали працювати люди з інших країн.

"Нам буде потрібно створити майже ідеальні законопроєкти. Ми створимо найкомфортнішу у світі економічну зону з низькими податками, легальним працевлаштуванням, високими зарплатами. Сприятливі умови для стартапів та підприємців. Указ президента - це публічна підтримка, політична воля для того, щоб цей проєкт рухався ще швидше", - зазначив Федоров.

Як повідомляв Укрінформ, на початку червня Міністерство цифрової трансформації запустило у додатку "Дія" першу у світі віртуальну бізнес-країну – Дiя.City.

Мета проєкту - створити сприятливі умови для розвитку інноваційного і технологічного бізнесу.

Передбачається, що до 2025 року завдяки проєкту в країні буде створено додатково понад 450 тис. робочих місць. Він залучить в IT-галузь понад $11,8 млрд. Планується, що проєкт зацікавить українські та міжнародні IT-компанії, інвестиційні фонди, стартапи, освітні організації.

Проєкт охопить такі технологічні сфери, як AgroTech, Fintech та Blockchain, АІ та технології хмарних обчислень, медичні нейромережі та біотехнології, IoT, Publishing та торговельні майданчики, авіаційні та космічні технології, безпілотники, рекламу, маркетинг і просування, анімацію, графіку та аудіо, кіберспорт та аутсорсинг бізнес-процесів.

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку IT-індустрії в Україні". За дорученням Президента, Кабінет Міністрів впродовж трьох місяців повинен розробити та внести на розгляд Верховної Ради низку законопроєктів щодо спрощення оподаткування, лібералізації трудових відносин та посилення захисту від неправомірного втручання у роботу компаній зі сфери інформаційних технологій.

Денис Алєйніков відомий як розробник декрету № 8 "Про розвиток цифрової економіки", він створив безпрецедентні умови для розвитку ІТ-галузі в Білорусі та дав серйозні конкурентні переваги країні у створенні цифрової економіки XXI століття.