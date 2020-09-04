Ціни на курятину у другому кварталі знизилися на 16% - МХП

Середня ціна курятини, виробленої компанією "Миронівський хлібопродукт" (МХП) у другому кварталі 2020 року, була на 16% нижчою проти аналогічного періоду торік.

Про це йдеться у пресрелізі МХП, який є розпорядженні Укрінформу.

Зазначається, що середня ціна на курятину від МХП знизилась на 16% (рік до року) і становила 1,27 дол./кг (без ПДВ), тоді як у другому кварталі 2019-го вона становила 1,51 дол./ кг.

Ця тенденція спостерігалася не лише на українських підприємствах групи. Так, ціна курятини виробництва словенської Perutnina Ptuj (PP), провідного виробника на Балканах та в Південно-Східній Європі, який був придбаний МХП у 2019 році, показала аналогічну динаміку, знизившись із 2,67 євро/кг у квітні-червні торік до 2,50 євро/кг цьогоріч.

У компанії заявляють про "доволі гарні результати у другому кварталі та першому півріччі 2020 року", з огляду на виклики, спричинені глобальною пандемією COVID-19 та впливом від спалаху пташиного грипу в Україні на початку 2020 року.

Так, всі виробничі потужності птахівництва МХП відновили роботу вже з початку квітня.

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Чистий прибуток компанії у другому кварталі становив 112 млн дол. проти 138 млн дол. за аналогічний період торік (включно з негрошовим прибутком від курсових різниць у 52 млн дол., що був на рівні квітня-червня минулого року).

Як повідомляв Укрінформ, МХП має намір наростити обсяги виробництва до 850 - 880 тис. тонн м'яса птиці до 2024 року. Очікується, що Perutnina Ptuj та розширена Вінницька птахофабрика будуть основними рушіями зростання виробництва в 2020 році.

Фото з відкритих джерел