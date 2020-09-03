У МХП поділилися досвідом повної відмови від використання антибіотиків у птахівництві

3 вересня, під час міжнародного практичного форуму Poultry Farming, головний ветеринарний лікар холдингу МХП поділився досвідом компанії з повної відмови від використання антибіотиків при виробництві м’яса птиці.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.

За словами головного ветлікаря МХП Євгена Бойка, досягти повної відмови від використання антибіотиків вдалось завдяки застосуванню альтернативних методів. Наприклад, в компанії використовують вакцинації проти бактеріальних секундарних інфекцій на батьківських стадах. Таким чином забезпечується захист як батьківського, так і бройлерного поголів'я. Здорове батьківське стадо з високим імунним статусом — запорука того, що курчата з такого яйця будуть мати високий потенціал самостійно боротися із залишками секундарної мікрофлори без використання антибіотиків.

Бойко наголошує, що стратегія МХП — це здорове батьківське стадо, висока санітарія, гігієна інкубаційних яєць, якісна інкубація та біобезпека на бройлерному птахівництві.

«Ми повністю контролюємо весь виробничий процес «від зерна до полиці». Це не тільки наш слоган, а й особливий підхід до екологічності продукції на всіх етапах харчового ланцюга. МХП постійно удосконалює своє виробництво, саме тому ми почали процедуру переходу на антибіотик-free («Без антибіотиків») ще кілька років тому. Цього року холдинг добровільно став учасником тримісячного моніторингу, організованого «Союзом птахівників України». Асоціація розробила і затвердила вимоги щодо вирощування птиці без застосування антимікробних засобів. Три птахофабрики групи МХП першими пройшли дану сертифікацію й отримали обґрунтоване право маркувати продукцію приміткою «Без антибіотиків». Це маркування означає, що не тільки в самій продукції відсутні будь-які антибіотики, але також вони не застосовувалися в процесі вирощування птиці», — розповів головний ветеринарний лікар МХП Євген Бойко.

Також, за його словами, велике значення має те що вся птиця, яка вирощується на птахофабриках групи МХП, вживає лише корм власного виробництва холдингу, тому в компанії завжди впевнені в якості та безпеці кормів. У МХП функціонує відділ, який займається розробкою рецептури відповідно до потреб птиці, стежить за показниками. Рецептури кормів — унікальні, це власні розробки. Вони містять всі вітаміни і елементи, яких потребує птиця на різних етапах життя.

«Якісна, безпечна і екологічно чиста продукція — основні цінності, на яких базується сучасний успішний бізнес і запорука здоров'я всієї родини та суспільства в цілому. Для МХП це не порожні балачки, це те, у що ми віримо», — підсумував Бойко.

Poultry Farming — міжнародний практичний форум, що щорічно організовується журналом «Наше Птахівництво» та AGP Group. Захід збирає на одному майданчику провідних фахівців галузі птахівництва. Цьогоріч, крім відмови від антибіотиків, на форумі підіймались питання біобезпеки яйця та яєчних продуктів, конкурентоспроможності птахівничої й кормової продукції, застосування цифрових технологій в управлінні виробничими процесами птахівництва та інші.

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