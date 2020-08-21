МХП здійснив першу пряму поставку м’ясо-кісткового борошна до Туреччини

У червні агроіндустріальний холдинг МХП здійснив першу пряму поставку м’ясо-кісткового борошна для виробництва кормів для домашніх тварин до Туреччини.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі агрохолдингу.

«У червні агроіндустріальний холдинг МХП здійснив першу пряму поставку м’ясо-кісткового борошна для виробництва кормів для домашніх тварин до кінцевого виробника в Туреччині. Покупцем стала компанія Çağatay pet food, що є одним з лідерів турецького ринку», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після реалізації першої партії 25 тонн, між сторонами було підписано угоду про щомісячні поставки 100 тонн сировини до кінця 2020 року.

«Компанія Çağatay — один з топвиробників кормів для домашніх тварин у Туреччині. Фокус компанії зосереджено на якості та свіжості продукції, тому Çağatay працює лише з власною доставкою споживачеві, оминаючи супермаркети. Власники компанії, родина Чагатай — відкриті, проактивні люди, тому ми швидко знайшли спільну мову. Наші принципи ведення бізнесу співпали, після чого була довга і кропітка робота по узгодженню всіх деталей, з якою вся команда впоралась відмінно», — прокоментував угоду керівник управління продажу Агродепартаменту МХП Юрій Шлончак.

У холдингу наголосили, що МХП є виробником основної складової для виробництва кормів для домашніх тварин — м’ясо-кісткового борошна. Замкнутий цикл виробництва дає компанії змогу ставити контрольні точки на всіх етапах виготовлення продукту, що відповідає міжнародним стандартам GMP+ B2.

Зокрема, у повідомленні зазначається, що в МХП тримають вектор на укладання довгострокових партнерських відносин з кінцевим споживачем, гарантуючи високу якість та стабільність поставок.

«Зараз ми працюємо лише з МХП. Визначальним фактором став візит представників компанії до нас та проявлений професіоналізм щодо продукту та технології переробки птиці», — сказав менеджер з експорту та імпорту Çağatay pet food Айфер Кайхан.

За словами Юлії Олефіренко, провідної менеджерки відділу продажів продуктів переробки МХП, це завдання стало викликом для всієї команди. Оскільки МХП тримає вектор на укладання угод з кінцевим споживачем, в компанії звернули увагу на ринок pet food. Тривалі перемовини через соціальні платформи, відвідування виробництва партнера та зміни базису поставки на CFR Izmir дозволило повністю задовольнити високі потреби клієнта.

«Індустрія pet food — одна з найдинамічніших галузей на ринку. Світові продажі товарів для догляду за домашніми улюбленцями зросли на 14% за останні 5 років. У 2018 році ринок pet food оцінювався у $91 млрд. У МХП націлені на подальшу експансію цього ринку», - поінформували в агрохолдингу.

Як повідомлялося, нещодавно МХП доставив першу партію курячого жиру ІІІ категорії до Перу. Це перший в історії України експорт до цієї Латино-Американської країни.

Фото: МХП