МХП підписав меморандум про співпрацю з АТ «Укргазвидобування»

Компанії об’єдналися для спільної реалізації соціальних проєктів на території ведення бізнесів.

Підписання меморандуму про співпрацю між ПрАТ МХП та АТ "Укргазвидобування" відбулося 18 серпня у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Документ закріплює намір сторін розвивати співпрацю, спрямовану на розвиток агропромислового комплексу України. Про це заявив гендиректор із земельних та соціальних питань Укргазвидобування В’ячеслав Чаус.

“Ми різні й працюємо в різних галузях, але представляємо соціально-відповідальний бізнес і маємо спільну мету: забезпечення розвитку громад на територіях, де ведемо діяльність. Ми вже розпочали реалізацію кількох проєктів і сьогодні закріплюємо співпрацю”, - повідомив представник Укргазвидобування.

За словами заступника голови правління з питань корпоративної соціальної відповідальності МХП Ігоря Лещенка, йдеться про співфінансування реконструкції школи, дитсадочка та колишнього сільського клубу у двох населених пунктах Самбірського і Дрогобицького районів. У майбутньому плануються спільні заходи для розвитку аграрної сфери, нафтогазової галузі на територіях ведення сільськогосподарського виробництва та підвищення енергетичної й продовольчої безпеки України, а також всебічне сприяння регіональному розвитку громад.

“Цей меморандум перший в нашій практиці. Вийти на рівень співпраці з національними бізнесами досі не вдавалося, але Укргазвидобування відгукнулося на наш заклик приєднатися. Партнери вже перерахували понад 220 тис. грн на рахунок нашого благодійного фонду на спільні проєкти”, - розповів Лещенко.

Перші результати співпраці на Львівщині МХП та Укргазвидобування обіцяють вже до початку листопада. Компанії планують спільні заходи з охорони земельних ресурсів, геологорозвідувальні роботи на землях сільськогосподарського призначення, які знаходяться у користуванні МХП тощо.

Укргазвидобування охоплює виробничою діяльністю територію 227 громад. Нещодавно група започаткувала проєкт “Благодійна допомога громадам”, на який заплановано витратити близько 36 млн грн. МХП здійснює підтримку ОТГ 14 регіонів своєї присутності через Благодійний фонд “МХП Громаді”. Нещодавно фонд оголосив про розширення своєї діяльності (проведення конкурсу мікрогрантів) на всю територію країни.

Фото: МХП