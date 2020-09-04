Закон щодо постачання електрики багатоквартирному будинку можна підписувати - рішення Ради

Верховна Рада відхилила проєкти постанов №2098-П і №2098-П1 щодо скасування рішення про ухвалення закону, який передбачає врегулювання тарифу на постачання електроенергії багатоквартирному будинку.

Як передає Укрінформ, ухвалення обох проєктів постанов підтримали 55 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

Після відхилення постанови Голова ВР може підписати закон і передати його на підпис Президенту.

Відповідно до статті 48 Регламенту, без розгляду проєктів постанов щодо скасування рішень щодо ухвалення законів спікер не може підписати відповідні закони та передати їх на підпис главі держави.

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Як повідомляв Укрінформ, 1 вересня Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №2098 «Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про ринок електричної енергії" щодо постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку».