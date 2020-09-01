Рада врегулювала тариф на постачання електроенергії багатоквартирному будинку

Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон щодо врегулювання тарифу на постачання електроенергії багатоквартирному будинку.

За законопроєкт №2098 проголосувало 276 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Метою законопроєкту є визначення на законодавчому рівні, що постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку прирівнюється за тарифом до постачання електроенергії населенню", - йдеться у пояснювальній записці.

Автори документа пояснюють, що наразі існує правова колізія щодо постачання електричної енергії, яка купується суб'єктом господарської діяльності, що здійснює утримання будинку, для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку.

"Враховуючи, що електрична енергія, яка використовується із зазначеною метою, фактично спрямовується для забезпечення потреб населення, в той же час вона не підпадає під дію норми абзацу дев'ятого пункту 13 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про ринок електричної енергії", оскільки в значній кількості випадків організації обслуговування багатоквартирними будинками її споживання не підпадає під визначення "побутовий споживач", - зазначається у пояснювальній записці.

За словами авторів, неоднозначність також простежується і в рішеннях НКРЕКП, яка може як прирівнювати споживання із зазначеною метою, так і ухвалювати протилежні рішення.

Таким чином, ухваленим документом вносяться зміни до Закону «Про ринок електричної енергії».

Згідно з ним, передбачено, що електрична енергія, що купується у постачальника універсальних послуг та споживається: у багатоквартирних житлових будинках на технічні цілі та освітлення дворів, східців і номерних знаків; у дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражнобудівельних кооперативах на технічні цілі та освітлення території; юридичними особами, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб, у частині задоволення власних побутових потреб внутрішньо переміщених осіб; релігійними організаціями в частині споживання електричної енергії на комунально-побутові потреби - оплачується за цінами, за якими постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії побутовим споживачам.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.