Пожежа на технічному поверсі споруджуваної висотки не пошкодила будівлю - власник Taryan Group

Загоряння на будмайданчику Taryan Towers у Києві сталося на технічному поверсі і було локалізовано ще до приїзду пожежників.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбук засновник і власник девелоперської компанії Taryan Group Артур Мхітарян.

«Загоряння було точковим на зовнішній стороні технічного поверху, і тривало близько 15 хвилин, було локалізовано силами нашої служби безпеки ще до приїзду ДСНС. Пошкоджень будівлі немає», - написав він.

Мхітарян також спростував інформацію щодо займання утеплювача, оскільки він не є паливним матеріалом.

За словами Мхітаряна, спалахнув невеликий сегмент гідроізоляції, який був розташований на перекритті, на зовнішній стороні будівлі, на тій ділянці, де будівельники ще не розпочали покривати його бетоном.

«Серед можливих причин джерела теплового впливу розглядаються недопалок або іскра. Ми з'ясовуємо подробиці», - зазначив він.

Власник Taryan Group наголосив, що в усьому світі в будівлях будь-якої значної висоти вогонь ліквідують сучасними системами пожежогасіння, і світові практики використовують і при створенні цього комплексу. Зокрема, проєктом передбачена система пожежної сигналізації та оповіщення та управління евакуацією, автоматика протипожежних систем. У кожній секції встановлено по три спеціальних ліфта транспортування пожежних підрозділів (згідно з вимогами, в будинку їх повинно бути два), а також два додаткових, за допомогою яких рятувальники можуть оперативно потрапити на будь-який поверх. Крім того, передбачена спринклерна система пожежогасіння в усіх зонах загального користування та індивідуального захисту і пожежні гідранти, а також сигналізація і система миттєвого оповіщення.

Як повідомлялося, ввечері 2 вересня сталося займання на 34-му поверсі 35-поверхового недобудованого житлового комплексу Taryan Towers в Печерському районі, на вулиці Івана Павла II, 12. За даними ДСНС, пожежа ліквідована на площі 15 кв. м. Загиблих і травмованих у результаті інциденту немає.

Фото: facebook.com і пресслужба ДСНС