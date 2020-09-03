Україна збільшила на 7% експорт готової та консервованої риби

За 6 місяців 2020 року експорт української готової та консервованої риби збільшився на 7% - до 3,5 млн дол. США.

Про це повідомляє Державне агентство рибного господарства за даними Держстату, передає Укрінформ.

Протягом січня-червня 2020 року Україна поставила на зовнішні ринки 1 900 тонн готової та консервованої риби на 3,5 млн дол. США. Такий результат у грошовому вимірі на 232,1 тис. дол. США (7%) більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Зазначається, що найбільшими покупцями цієї товарної позиції (у грошовому вимірі) стали Молдова (635 тонн на 1 млн дол. США), Грузія (368 т на 529,9 тис. дол. США), США (103 т на 407,4 тис. дол. США) та Азербайджан (236 т на 315,2 тис. дол. США). На долю цих країн припадає 64% експортних поставок готової та консервованої риби. Також значні поставки здійснено до Ізраїлю, Узбекистану, Білорусі та Німеччини.

За товарними позиціями за I півріччя найбільше експортовано: сардин, сардинели, кільки або шпротів – 1 454 т на 1,8 млн дол. США; оселедців – 45,3 т на 158,4 тис. дол. США; скумбрії – 26 т на 63,1 тис. дол. США; анчоусів – 13 т на 136,6 тис. дол. США.

Як повідомлялося, протягом січня-червня 2020 року Україна поставила на зовнішні ринки риби та ракоподібних на понад 14 млн дол. США. Це на 14,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.