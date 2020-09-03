Закон про держгарантії на портфельній основі дозволить здешевити кредитний ресурс - Шмигаль

Ухвалення закону про надання державних гарантій на портфельній основі дасть змогу значно здешевити кредитний ресурс для українського бізнесу.

Так Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував у Телеграмі підтримку ВР законопроєкту №3659-д про надання держгарантії на портфельній основі, повідомляє Укрінформ.

«Кредити надаватимуться мікро-, малим та середнім підприємцям в обсязі до 5 млрд грн. Держава гарантуватиме перед банком 80% суму такої позики. Це дасть змогу значно здешевити, а головне зробити доступнішим кредитний ресурс для українського бізнесу. Водночас гарантії на рівні 80% сприятимуть тому, що банки видаватимуть кошти лише якісним позичальникам, які мають бізнес-план та бачення розвитку власної справи», - написав Шмигаль.

За його словами, цей законопроєкт є результатом спільної роботи уряду та профільного парламентського комітету. Він дасть змогу представникам малого та середнього бізнесу отримувати кредитний ресурс під державні гарантії.

"Інструмент, який ми запроваджуємо, вже роками працює в передових економіках світу та дає можливість створити реальну підтримку малому та середньому бізнесу", - підкреслив Шмигаль.

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Як повідомляв Укрінформ, парламент ухвалив у четвер, 3 вересня, закон Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо надання державних гарантій на портфельній основі та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом".

Документом пропонується установити, що державні гарантії на портфельній основі можуть надаватися в обсязі до 5 млрд грн за рішенням Кабінету Міністрів, погодженим з Комітетом, для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікро-, малого або середнього підприємництва – резидентам України, у розмірі, що не перевищує 80% загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем кредитів та 80% за кожним окремим кредитом.

По-друге, встановлюється порядок відбору банків-кредиторів та умови надання державних гарантій на портфельній основі, а також розмір та вид забезпечення, що надається такими суб’єктами господарювання.

Новелою водночас передбачається, що прострочена заборгованість суб’єктів господарювання перед державою та перед банком-кредитором за кредитами, залученими під державну гарантію на портфельній основі, стягується з таких суб’єктів господарювання банком-кредитором у порядку, встановленому законодавством та відповідним правочином щодо надання державної гарантії на портфельній основі, з подальшим перерахуванням пропорційної частки в рахунок погашення заборгованості перед державним бюджетом.