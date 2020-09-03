У розвиток порту "Ольвія" концесіонер інвестує 4,5 мільярда за 5 років

Концесіонер протягом п'яти років інвестує близько 4,5 млрд грн у розвиток миколаївського порту «Ольвія».

Як передає Укрінформ, про це повідомив генеральний директор Директорату морського і річкового транспорту Міністерства інфраструктури України Ярослав Ілясевич у програмі "Офіційний розмова" на телеканалі «Дім».

За його словами, підписання договору про концесію порту "Ольвія" - це безпрецедентна для країни подія.

"Це модель державного приватного партнерства. В даному випадку, якщо говорити про порт "Ольвія", це безпрецедентна для країни подія. Фактично концесіонер протягом п'яти років, згідно з договірними умовами, інвестує в чистому вигляді близько 4,5 млрд грн. Для порівняння, якщо, наприклад, говорити про показники самого порту, а порт "Ольвія" в принципі достатньо непоганий серед інших портів за показниками, це приблизно в 16 разів більше в порівнянні з 2019 роком. Практично ці показники дають чітку впевненість говорити про те, що це ефективно", - підкреслив Ілясевіч.

Говорячи про розвиток морської і річкової інфраструктури в Україні, Ілясевич зазначив, що на сьогодні у країні функціонують 13 морських портів, є потужні річкові артерії, а українських моряків, що працюють на судах всього світового океану, близько 150 тисяч. Крім того, додав він, не слід забувати про ті порти, які знаходяться на окупованих територіях, а це ще 5 морських портів.

"Україна достатньо сильно позиціонується в цьому контексті. Наприклад, українських моряків, що працюють на судах усього світового океану, на сьогоднішній день налічується близько 150 тисяч. Фактично українські моряки розцінюються не як рядовий, а як командний склад морських судів провідних держав світу. Це є досить істотним показником і критерієм, за яким можна судити про якість підготовки українських моряків", - сказав Ілясевич.

Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня був підписаний договір про передачу в концесію майна спеціалізованого морського порту "Ольвія". Концесіонер проекту - катарська компанія QTerminals, яка управляє найбільшим торговим портом Катару Хамад.

Серед іншого планується будівництво нових об'єктів нерухомості на території порту: зернового терміналу - універсального перевантажувального комплексу. Протягом перших 6 років концесіонер гарантує зайнятість трудовому колективу і належний рівень заробітної плати.

Всього за 35 років концесії, як очікується, буде залучено до 17,3 млрд грн інвестицій.