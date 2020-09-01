Ставки інтерконекту будуть зменшені у два етапи - НКРЗІ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, повідомляє про зменшення ставок інтерконекту в два етапи - з 1 січня 2021 року та 1 січня 2022 року.

Таке роз'яснення щодо рішення «Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку», ухваленого на засіданні НКРЗІ 1 вересня 2020 року, розміщене на сайті Комісії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Комісія прийняла рішення про зниження такс за пропуск трафіку на мережі мобільних операторів до 10 коп./хв із 1 січня 2021 року та до 8 коп./хв із 1 січня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в НКРЗІ, в операторів рухомого (мобільного) зв’язку спостерігається тенденція до стабільності приведеної собівартості пропуску трафіку. У 2019 році собівартість становила від 0,03 до 0,06 грн/хв.

"Отримані результати розрахунку приведеної собівартості пропуску трафіку в телекомунікаційних мережах операторів телекомунікацій дають підстави для перегляду діючих на сьогодні розрахункових такс за послуги пропуску національного трафіка з метою наближення їхніх розмірів до собівартості", - підкреслили в НКРЗІ.

У Комісії нагадали, що проєкт цього рішення протягом місяця, з 14 липня 2020 року, проходив громадське обговорення. За його результатами надано пропозиції та коментарі від трьох операторів рухомого (мобільного) зв’язку, Федерації роботодавців України, Спілки українських підприємців, Офісу ефективного регулювання.

Зазначається, що за результатами опрацювання пропозицій НКРЗІ запропонувала встановити із 1 січня 2022 року розрахункові такси за послуги термінації міжміського телефонного трафіку та рухомого (мобільного) телефонного трафіку на телекомунікаційних мережах операторів з істотною ринковою перевагою у розмірі 0,08 грн/хв (без ПДВ). Тимчасово, на період із 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно, ці такси встановлюються у розмірі 0,10 грн/хв (без ПДВ).

Як повідомляв Укрінформ, НКРЗІ 1 вересня 2020 року після громадського обговорення ухвалила новий проєкт свого рішення про зменшення ставок інтерконекту, яке раніше викликало негативний резонанс серед окремих учасників ринку. Цей проєкт рішення буде направлений на погодження до Державної регуляторної служби України та Антимонопольного комітету України.

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НКРЗІ була змушена скасувати своє рішення, датоване 1 травня 2020 року, про зменшення ставок інтерконекту через відмову Мін'юсту реєструвати нормативний акт.

19 травня НКРЗІ ухвалила рішення знизити такси інтерконекту з 1 січня 2021 року. Проте після ухвалення рішення окремі суб’єкти господарювання та організації виступили із заявами про його негативний характер.

На підтримку позиції НКРЗІ виступив мобільний оператор lifecell. У компанії заявили, що вважають неприпустимими численні маніпуляції щодо рішення НКРЗІ про зниження ставки інтерконекту. Оператор засудив тиск на Мін’юст "з боку організацій під впливом учасників ринку, які не хочуть зниження ставки інтерконекту".

З приводу ситуації, що скалалася, звернення також були надіслані до Кабінету Міністрів, Мінцифри та Мінекономіки.

7 липня НКРЗІ скасувала своє рішення від 19 травня 2020 року №195 «Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку». Того ж дня було ухвалено рішення винести проєкт рішення на громадське обговорення.