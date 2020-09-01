Віцепрезиденту Samsung висунули офіційні звинувачення

Заступнику голови Samsung Group Лі Чже Йону висунуто низку обвинувачень у маніпулюванні цінами на акції і зловживанні довірою.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на KBS World Radio.

Відзначається, що Лі та ще 10 колишніх і діючих керівників Samsung обвинувачують у маніпулюванні акціями, порушенні законів про ринки капіталу і зовнішнього аудиту, зловживанні довірою у зв'язку зі злиттям у 2015 році двох дочірніх компаній Samsung Cheil Industries і Samsung C&T, а також у шахрайстві з бухгалтерським обліком у фармацевтичному підрозділі Samsung Biologics.

У висновку слідчої групи наголошується на необхідності судового рішення щодо цієї справи, з огляду на «наявність фактів, підтверджених доказами, серйозність справи й необхідність розвіяти підозри громадськості».

Лі заперечує всі звинувачення з моменту початку розслідування в листопаді 2018 року.

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Як повідомляв Укрінформ, Лі Чже Йона було заарештовано 17 лютого 2017 року за п'ятьма обвинуваченнями, серед яких - причетність до надання 6,38 мільйона доларів у вигляді хабаря на навчання верхової їзди дочки близької особистої знайомої експрезидента Південної Кореї Пак Кин Хе.

У серпні суд Сеула визнав Лі винним у хабарництві, розкраданні коштів і наданні неправдивих свідчень і засудив його до п'яти років в'язниці.

У лютому 2018 року Апеляційний суд Південної Кореї звільнив Лі Чже Йона після року ув'язнення.

Фото: YONHAP News