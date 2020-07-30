Huawei випередила Samsung і стала найбільшим виробником смартфонів у світі

Китайська компанія Huawei вперше стала найбільшим у світі виробником смартфонів.

Про це йдеться у звіті аналітичної фірми Canalys, повідомляє ВВС.

"Huawei вперше стала найбільшим у світі виробником смартфонів", - йдеться у повідомленні.

Компанія посіла перше місце, відвантаживши 55,8 мільйона пристроїв у минулому кварталі, випередивши Samsung на 53,7 мільйона.

На думку аналітиків, причиною успіху Huawei був той факт, що Китай вийшов з режиму пандемії раніше, ніж інші країни.

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До того ж успіх фірми переважно обумовлений вражаючим продажем у Китаї, оскільки на заході телефони Huawei не популярні через відсутність додатків від Google, які заборонені в результаті торговельних обмежень США.

"Це чудовий результат, який мало хто міг би прогнозувати рік тому", - прокоментував ситуацію аналітик з Canalys Бен Стентон.