Падіння долара до дворічного мінімуму "підігріває" ціни на нафту
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $45,75 за барель, що на $0,47 (1,04%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросли в ціні на $0,39 (0,92%) - до $43 за барель.
У серпні Brent подорожчала на 4,6%, WTI - на 5,8%, причому Brent завершила зростанням п'ятий місяць поспіль, WTI - четвертий.
Долар досяг більш ніж 2-річного мінімуму, оскільки інвестори продовжують переварювати оголошені минулого тижня Федеральною резервною системою США зміни політики щодо інфляції. За даними на ранок 1 вересня ф'ючерс на індекс долара (DXU0 на 20 вересня 2020 р.) становив 91,823 (-0,34%). При цьому 31 серпня до 11:15 показник становив 92,463.
"Зрушення в політиці (ФРС) підтверджує той факт, що... негативні реальні ставки... не підуть на користь долара США. Але це добре для сировинних товарів", - сказав головний інвестиційний директор BetaShares Луї Крус.
У центрі уваги ринку також дані про запаси в США, які будуть оприлюднені пізніше на цьому тижні. Експерти, опитані агентством Bloomberg, в середньому прогнозують зниження запасів нафти за підсумками шостого тижня поспіль - на 2 млн барелів.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 45,75 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 45,61 долара за барель, що на 33 центи вище за рівень закриття торгів ($45,28).