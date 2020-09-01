Падіння долара до дворічного мінімуму "підігріває" ціни на нафту

Ціни на нафту зросли 1 вересня на тлі ослаблення долара США, через що інвестори уникали ослабленої американської валюти і вкладали в ризиковані активи. Причиною падіння долара стала заява ФРС про нову політику у сфері інфляції.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $45,75 за барель, що на $0,47 (1,04%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросли в ціні на $0,39 (0,92%) - до $43 за барель.

У серпні Brent подорожчала на 4,6%, WTI - на 5,8%, причому Brent завершила зростанням п'ятий місяць поспіль, WTI - четвертий.

Долар досяг більш ніж 2-річного мінімуму, оскільки інвестори продовжують переварювати оголошені минулого тижня Федеральною резервною системою США зміни політики щодо інфляції. За даними на ранок 1 вересня ф'ючерс на індекс долара (DXU0 на 20 вересня 2020 р.) становив 91,823 (-0,34%). При цьому 31 серпня до 11:15 показник становив 92,463.

"Зрушення в політиці (ФРС) підтверджує той факт, що... негативні реальні ставки... не підуть на користь долара США. Але це добре для сировинних товарів", - сказав головний інвестиційний директор BetaShares Луї Крус.

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У центрі уваги ринку також дані про запаси в США, які будуть оприлюднені пізніше на цьому тижні. Експерти, опитані агентством Bloomberg, в середньому прогнозують зниження запасів нафти за підсумками шостого тижня поспіль - на 2 млн барелів.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 45,75 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 45,61 долара за барель, що на 33 центи вище за рівень закриття торгів ($45,28).