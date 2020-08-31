Білорусь з 1 вересня підвищує мита на експорт нафти і нафтопродуктів

Білорусь з 1 вересня підвищує експортне мито на нафту і нафтопродукти, які вивозяться за межі митної території Євразійського економічного союзу.

Як передає Укрінформ з посиланням на enkorr, таке рішення міститься в постанові Ради міністрів Білорусії від 27 серпня №503.

Ставка експортного мита на сиру нафту становить $47,5/т (раніше - $46,9/т).

Мито на прямогінний бензин підвищено з $25,7 до $26,1/т. На товарні бензини, легкі і середні дистиляти - з $14 до $14,2/т. Таке саме мито встановлено на дизельне пальне, бензол, мастильні та інші оливи.

Раніше ставки вивізних митних зборів щодо сирої нафти і окремих категорій товарів, вироблених з нафти, змінювалися 1 серпня. Тоді вони також були підвищені.

Як повідомлялося, Білорусь з 1 серпня підвищила експортні мита на нафту і нафтопродукти, що вивозяться за межі митної території Євразійського економічного союзу. Зокрема, ставка експортного мита на сиру нафту становить $46,9/т (+$9,1).

Білоруські НПЗ - одні з найбільших постачальників нафтопродуктів в Україну. За сім місяців 2020 року їх частка в поставках бензинів становила 47% (596 тис. т), дизельного пального - 25,8% (1,066 млн т), зрідженого газу - 16,6 тис. т.