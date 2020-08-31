НКРЗІ планує захистити споживачів від необґрунтованого списання коштів за контент-послуги

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації винесла на громадське обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг».

Як повідомляє Укрінформ, відповідний проєкт оприлюднено на сайті НКРЗІ.

"Усе частіше абоненти мобільного зв’язку скаржаться на списання без їх відома коштів за контент-послуги, які вони не замовляли і не споживали. За допомогою ринкових механізмів та діючих регуляторних актів проблему не може бути розв’язано, оскільки прийняття обов’язкових до виконання нормативно-правових актів, у тому числі з питань захисту прав споживачів під час надання та отримання телекомунікаційних послуг є прерогативою держави", - йдеться в пояснювальній запаисці до проєкту.

Як наголошгують в НКРЗІ, кількість скарг мобільних абонентів на списання без їх відома коштів за контент-послуги, зростає з кожним днем.

Так, протягом 2016 – першого півріччя 2020 років до НКРЗІ надійшло 1809 звернень громадян щодо порушень прав споживачів при наданні контент-послуг. При цьому, динаміка таких скарг постійно зростає у 2016 – 97, 2017 – 413, 2018 – 549, 2019 – 481, а тільки за перше півріччя 2020 року – 269.

Як вважають в НКРЗІ, ситуації сприяють значні недоліки правового регулювання порядку замовлення та надання вказаних послуг. Зокрема, відсутні поняття «замовлення телекомунікаційної послуги»; визначення поняття «згоди споживача», як волевиявлення, виражене споживачем у будь-який спосіб; нечітко визначено умови та порядок замовлення, зміни умов надання, скорочення переліку послуг та припинення їх надання. Також потребує уточнення поняття «контент-послуга» з метою її розмежування від телекомунікаційних послуг, що, в свою чергу, призводить до необхідності визначення «послуги доступу до контент-послуги» як телекомунікаційної послуги.

"Проблема має значний масштаб і потребує вирішення саме у нормативно-правових актах для захисту споживачів від необґрунтованого списання коштів за «надання» контент-послуг з боку операторів, що надають послуги телефонного зв’язку (місцевого, міжміського та міжнародного), послуги рухомого (мобільного) телефонного зв'язку, та глобальні телекомунікаційні послуги", - наголошують в НКРЗІ.

Для вирішення цієї проблеми НКРЗІ пропонує ввести постановою Кабміну уточнені поняття контент-послуги з метою їх розмежування від телекомунікаційних послуг; визначити послугу доступу до контент-послуг як телекомунікаційної послуги. Також у постанові планується закріпити, що надання послуги доступу до контент-послуг можливе виключно на замовлення або за згодою споживача. Пропонується уточнити процес замовлення послуги доступу до контент-послуг, що може здійснюватися за вибором споживача як в паперовій, так і електронній формі, з метою виключення можливості для оператора вважати бездіяльність абонента підставою для надання такої послуги.

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Передбачається закріпити положення про надання споживачу мережі рухомого мобільного зв’язку послуги доступу до контент-послуг тільки при наявності коштів на його особовому рахунку або граничній сумі коштів, визначеної договором про надання телекомунікаційних послуг. Також пропонується удосконалити процес інформування споживача про контент послуги та списані з його рахунку кошти.