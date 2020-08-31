НКРЗІ планує захистити споживачів від необґрунтованого списання коштів за контент-послуги
Як повідомляє Укрінформ, відповідний проєкт оприлюднено на сайті НКРЗІ.
"Усе частіше абоненти мобільного зв’язку скаржаться на списання без їх відома коштів за контент-послуги, які вони не замовляли і не споживали. За допомогою ринкових механізмів та діючих регуляторних актів проблему не може бути розв’язано, оскільки прийняття обов’язкових до виконання нормативно-правових актів, у тому числі з питань захисту прав споживачів під час надання та отримання телекомунікаційних послуг є прерогативою держави", - йдеться в пояснювальній запаисці до проєкту.
Як наголошгують в НКРЗІ, кількість скарг мобільних абонентів на списання без їх відома коштів за контент-послуги, зростає з кожним днем.
Так, протягом 2016 – першого півріччя 2020 років до НКРЗІ надійшло 1809 звернень громадян щодо порушень прав споживачів при наданні контент-послуг. При цьому, динаміка таких скарг постійно зростає у 2016 – 97, 2017 – 413, 2018 – 549, 2019 – 481, а тільки за перше півріччя 2020 року – 269.
Як вважають в НКРЗІ, ситуації сприяють значні недоліки правового регулювання порядку замовлення та надання вказаних послуг. Зокрема, відсутні поняття «замовлення телекомунікаційної послуги»; визначення поняття «згоди споживача», як волевиявлення, виражене споживачем у будь-який спосіб; нечітко визначено умови та порядок замовлення, зміни умов надання, скорочення переліку послуг та припинення їх надання. Також потребує уточнення поняття «контент-послуга» з метою її розмежування від телекомунікаційних послуг, що, в свою чергу, призводить до необхідності визначення «послуги доступу до контент-послуги» як телекомунікаційної послуги.
"Проблема має значний масштаб і потребує вирішення саме у нормативно-правових актах для захисту споживачів від необґрунтованого списання коштів за «надання» контент-послуг з боку операторів, що надають послуги телефонного зв’язку (місцевого, міжміського та міжнародного), послуги рухомого (мобільного) телефонного зв'язку, та глобальні телекомунікаційні послуги", - наголошують в НКРЗІ.
Для вирішення цієї проблеми НКРЗІ пропонує ввести постановою Кабміну уточнені поняття контент-послуги з метою їх розмежування від телекомунікаційних послуг; визначити послугу доступу до контент-послуг як телекомунікаційної послуги. Також у постанові планується закріпити, що надання послуги доступу до контент-послуг можливе виключно на замовлення або за згодою споживача. Пропонується уточнити процес замовлення послуги доступу до контент-послуг, що може здійснюватися за вибором споживача як в паперовій, так і електронній формі, з метою виключення можливості для оператора вважати бездіяльність абонента підставою для надання такої послуги.
Передбачається закріпити положення про надання споживачу мережі рухомого мобільного зв’язку послуги доступу до контент-послуг тільки при наявності коштів на його особовому рахунку або граничній сумі коштів, визначеної договором про надання телекомунікаційних послуг. Також пропонується удосконалити процес інформування споживача про контент послуги та списані з його рахунку кошти.