Укрзалізниця з вересня припинить дію договору на вантажні маршрутні перевезення

Укрзалізниця з 18 вересня 2020 року припиняє дію договору про перевезення вантажів на особливих умовах – за розкладом руху маршрутних поїздів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє філія "Центр транспортної логістики" АТ "Укрзалізниця".

Про припинення дії договору замовників було поінформовано 28 серпня 2020 року. Повідомлення може бути відкликано у випадку викладення договору в новій редакції.

У тексті повідомлення зазначається, що договір щодо машрутних перевезень, як і інші договори на особливих умовах, можуть укладатися регіональними філіями.

"Оскільки доходи від перевезень за узгодженим розкладом руху вантажного маршрутного поїзда належать саме до доходів регіональних філій, така організація договірної роботи цілком доречна", - зазначають в УЗ.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року Укрзалізниця ввела в дію новий договір про перевезення вантажів на особливих умовах – за розкладом руху маршрутних поїздів.

Антимонопольний комітет України у травні 2020 року після розгляду скарги на запровадження компанією маршрутних перевезень вантажів надав обов’язкові для розгляду рекомендації: не створювати нерівні умови надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом за розкладом руху маршрутних поїздів та вжити заходів із забезпечення рівних умов надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом та дотримання балансу інтересів учасників ринку перевезення вантажів залізничним транспортом.

Тоді в Укрзалізниці відреагували на рекомендації АМКУ і заявили, що послуга перевезення вантажів за розкладом руху маршрутних поїздів не впливає та не може впливати на нормативні строки доставки вантажів.