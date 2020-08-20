Розкрадання на закупівлях: Укрзалізниця прокоментувала розслідування СБУ та поліції

АТ "Укрзалізниця" сприяє Службі безпеки України та Національній поліції у проведенні слідчих дій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що наразі стосовно службових осіб компанії та комерційних структур здійснюються слідчі дії щодо можливого протиправного механізму під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу Укрзалізниці. В компанії запевняють, що готові надати правоохоронцям усю необхідну інформацію.

Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України задокументувала багатомільйонну корупційну схему під час закупівель для ремонту пасажирського рухомого складу Укрзалізниці. Як встановили оперативники спецслужби, протягом 2019-2020 років філія виділила понад 60 млн грн для закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу. За даними СБУ, переможцями торгів стали підконтрольні організаторам структури, яким Укрзалізниця перерахувала всю суму.

Ініційовані СБУ експертизи засвідчили безпідставне завищення вартості продукції, що завдало збитків державі на суму майже 12 млн грн. Наразі СБУ спільно з Нацполіцією проводять у Києві та Вінниці низку обшуків у службових приміщеннях Укрзалізниці та офісах комерційних структур.