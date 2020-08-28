"Центренерго" перерахувало понад 600 мільйонів держшахтам у серпні

ПАТ "Центренерго" у серпні сплатило державним шахтам 610 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Укрінформ.

"ПАТ "Центренерго" виконує свої зобов’язання перед державними вуглевидобувними підприємствами. Відтак, державна енергогенеруюча компанія наразі розрахувалася із шахтарями, сплативши їм у серпні 610 мільйонів 46 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Компанія зазначає, що для підтримки державних шахт продала на аукціоні електроенергію на період до кінця року. Отримане з продажу гарантійне забезпечення дозволило розрахуватися із державними шахтами.

"Центренерго" також звернулася до уряду щодо зниження цін на вугілля до ринкового рівня.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів 26 червня перерахувало шахтарям державних вуглевидобувних підприємств 339 млн грн для виплати боргів із заробітної плати. За 6 місяців 2020 р. на виплату заробітної плати та погашення заборгованості вугледобувним підприємствам спрямовано 3,5 млрд грн.