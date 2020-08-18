Центренерго купуватиме вугілля на 24% дешевше, ніж продають державні шахти

ПАТ "Центренерго" уклало контракт із приватними компаніями на постачання вугілля за базовою ціною 1480 грн за тонну, що на 24,1% дешевше, ніж у державних шахт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії.

На Вуглегірську ТЕС уже відвантажена перша партія вугілля українського видобутку за базовою ціною 1480 грн за тонну без ПДВ і транспортування.

"Вугілля державних шахт компанія купує по 1950 грн за тонну. А за оперативним контрактом із ДТЕК, укладеним за медіації Міненерго, - по 1660 грн за тонну", - зазначили у ПАТ "Центренерго".

Компанія запевняє, що ціна на паливо за новим контрактом максимально наближена до міжнародного біржового паритету. Центренерго вже звернулося до Прем’єр-міністра України та до Міністерства енергетики щодо перегляду ціни на вугілля державних шахт у бік зниження до ринкової.

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Як повідомляв Укрінформ, ПАТ "Центренерго" не змогло відкрити цільову кредитну лінію у державних банках для розрахунків за українське вугілля. Разом з тим, оскільки компанія має викуповувати вугілля з державних шахт, дирекція ПАТ "Центренерго" ухвалила рішення про продаж із аукціону електроенергії на період до кінця року. Аукціон дав змогу отримати більш ніж 400 млн грн.