Центренерго купуватиме вугілля на 24% дешевше, ніж продають державні шахти
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії.
На Вуглегірську ТЕС уже відвантажена перша партія вугілля українського видобутку за базовою ціною 1480 грн за тонну без ПДВ і транспортування.
"Вугілля державних шахт компанія купує по 1950 грн за тонну. А за оперативним контрактом із ДТЕК, укладеним за медіації Міненерго, - по 1660 грн за тонну", - зазначили у ПАТ "Центренерго".
Компанія запевняє, що ціна на паливо за новим контрактом максимально наближена до міжнародного біржового паритету. Центренерго вже звернулося до Прем’єр-міністра України та до Міністерства енергетики щодо перегляду ціни на вугілля державних шахт у бік зниження до ринкової.
Як повідомляв Укрінформ, ПАТ "Центренерго" не змогло відкрити цільову кредитну лінію у державних банках для розрахунків за українське вугілля. Разом з тим, оскільки компанія має викуповувати вугілля з державних шахт, дирекція ПАТ "Центренерго" ухвалила рішення про продаж із аукціону електроенергії на період до кінця року. Аукціон дав змогу отримати більш ніж 400 млн грн.